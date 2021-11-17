В сверкающем золотом платье и в компании известного дизайнера: Кейт Хадсон на церемонии InStyle

В сверкающем золотом платье и в компании известного дизайнера: Кейт Хадсон на церемонии InStyle

Актриса показала, как носить золотой цвет.

Актриса Кейт Хадсон посетила церемонию InStyle Awards 2021, которая проходила в Лос-Анджелесе. Ежегодно на этом мероприятии награждают самых стильных и талантливых людей из мира моды, шоу-бизнеса, кино, спорта и бьюти-сферы.

Кейт пришла на церемонию в сверкающем золотом платье в пол, с длинными рукавами и высокой горловиной от бренда Michael Kors. Оно было полностью расшито пайетками, а дополнила актриса его стильным маникюром, несколькими кольцами на руках, объемной прической и макияжем в зеленых тонах.

Кейт Хадсон / Associated Press

Когда Хадсон позировала перед фотографами, на дорожке также появился и сам дизайнер Майкл Корс и накинул ей на плечи пальто цвета кэмел, подкладка у которого была выполнена из такой же ткани, как и платье Кейт.

Кейт Хадсон / Associated Press

Кейт Хадсон / Associated Press

После этого актриса и дизайнер вместе позировали для фото.

Кейт Хадсон / Associated Press

Днем ранее звезда вместе со своим женихом посетила благотворительное мероприятие, на котором продемонстрировала образ в платье на одно плечо.

Кейт Хадсон / Associated Press

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