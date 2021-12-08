В сверкающих луках с акцентом на декольте: Холли Берри и Cardi B на People's Choice Awards

В сверкающих луках с акцентом на декольте: Холли Берри и Cardi B на People's Choice Awards

Актриса Холли Берри выбрала очень пикантный аутфит для очередного появления на публике.

Вчера ночью знаменитость посетила церемонию вручения премий People's Choice Awards. Холли получила премию в категории "Народная икона", на сцене награду ей вручала хип-хоп-исполнительница Cardi B. Холли была одета в сверкающий комбинезон, расшитый пайетками и подчеркивающий ее пышное декольте. На груди у актрисы была расстегнута молния, также молнии были расстегнуты на штанинах.

Cardi B и Холли Берри / Getty Images

Звезда дополнила образ серьгами-висюльками, несколькими кольцами и красивым маникюром. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж.

Холли Берри / Associated Press

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Cardi B выглядела не менее привлекательно. Она надела ярко-розовое платье с пайетками SOL by Irena Soprano, созданное специально для этого случая, с мерцающими розовыми пайетками и вырезом в виде корсета в форме сердца. Звезда распустила и накрутила длинные черные волосы и сделала очень выразительный макияж с пышными ресницами.

Холли Берри / Associated Press

Также церемонию посетили Скарлетт Йоханссон, Ким и Хлое Кардашьян, Крис Дженнер, Кристина Агилера и многие другие звезды.

Холли Берри / Associated Press

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