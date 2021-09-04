В светло-голубом платье-пальто: Наталья Могилевская в нежном аутфите посетила презентацию парфюма Dior

В светло-голубом платье-пальто: Наталья Могилевская в нежном аутфите посетила презентацию парфюма Dior

Артистка в красивом наряде сходила на вечеринку.

На днях состоялась вечеринка, посвященная презентации нового аромата Dior — Miss Dior. На мероприятии побывала Наталья Могилевская.

В Instagram звезда опубликовала видео с ивента. На нем Наталья появилась в нежном женственном образе. На артистке было светло-голубое платье-пальто длины миди на пуговицах и с поясом. Наряд она дополнила белыми босоножками.

Могилевская сделала аккуратную прическу и макияж с акцентом на глазах. Свой лук звезда дополнила коричневой сумкой-клатчем.

Напомним, Наталья приняла участие в грандиозном концерте "День Независимости страны" в столичном НСК "Олимпийский". Для своего выступления она выбрала асимметричное черно-белое платье, расшитое камнями и украшенное на плечах серебряной бахромой.

Наталья Могилевская/Служебные видео

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