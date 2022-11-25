В светло-мятном костюме и с перьевой брошью: Катя Осадчая в нежном образе пришла в офис

Катя Осадчая опубликовала в Instagram свое новое фото, которое она сделала в рабочем офисе.

Ведущая предстала в нежном аутфите. На Кате была белая футболка и светло-мятный костюм от украинского бренда LIPA by Lipunova, состоявший из удлиненного жакета и брюк клеш. К жакету телезвезда прикрепила брошь из белых перьев.

Наряды Осадчая дополнила белыми кроссовками. Укладка с локонами и макияж с акцентом на глазах завершил образ ведущей.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

"У нас есть дневной свет, тепло наших сердец и связь между нами, которая значительно прочнее мобильного. Нас хотят поставить на колени, самыми коварными, террористическими методами. Сухой шампунь, вода из бутылки, аккумуляторы и павербанки. Сегодня собиралась на работу на ощупь, но ничего, чтобы скорее победа!" – написала Катя в сообщении.

Напомним, ранее ведущая продемонстрировала аутфит в белом платье-вышиванке с кистями.

Читайте также: