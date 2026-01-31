В светло-мятном наряде и с оригинальной брошью: Розамунд Пайк встретилась со студентами в Китае

Розамунд Пайк / © Associated Press

Реклама

Розамунд Пайк вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретилась с китайскими студентами исполнительских искусств в Шанхайском институте инноваций дизайна в Шанхае.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Там актриса появилась в нежном аутфите. На ней был элегантный костюм светло-мятного оттенка, который состоял из двубортного жакета с рукавами три четверти и юбки миди свободного силуэта, а также черные плотные колготы.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Наряд Розамунд скомбинировала с черными лоферами на грубой подошве, украшенными брошами с камнями. Изюминкой ее образа была оригинальная брошь с черными, белыми и красными камнями, которую она прикрепила к лацкану жакета.

Реклама

Розамунд Пайк / © Associated Press

У Пайк была идеально ровная укладка боб-каре с боковым пробором, нежный макияж и бриллиантово-жемчужные серьги в ушах.

Напомним, Розамунд Пайк в шелковом платье макси цвета сливочного масла от Dior пришла на премьеру «Иллюзии обмана 3» в Нью-Йорке.