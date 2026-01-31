- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
В светло-мятном наряде и с оригинальной брошью: Розамунд Пайк встретилась со студентами в Китае
Британская актриса приехала в Шанхай.
Розамунд Пайк вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретилась с китайскими студентами исполнительских искусств в Шанхайском институте инноваций дизайна в Шанхае.
Там актриса появилась в нежном аутфите. На ней был элегантный костюм светло-мятного оттенка, который состоял из двубортного жакета с рукавами три четверти и юбки миди свободного силуэта, а также черные плотные колготы.
Наряд Розамунд скомбинировала с черными лоферами на грубой подошве, украшенными брошами с камнями. Изюминкой ее образа была оригинальная брошь с черными, белыми и красными камнями, которую она прикрепила к лацкану жакета.
У Пайк была идеально ровная укладка боб-каре с боковым пробором, нежный макияж и бриллиантово-жемчужные серьги в ушах.
Напомним, Розамунд Пайк в шелковом платье макси цвета сливочного масла от Dior пришла на премьеру «Иллюзии обмана 3» в Нью-Йорке.