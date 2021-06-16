В светло-розовом костюме и с цветами: похудевшая Мария Бурмака празднует день рождения

Артистка продемонстрировала в свой праздник нежный образ.

Сегодня, 16 июня, у Марии Бурмаки — день рождения. Певице исполнился 51 год. По этому поводу она опубликовала в Instagram праздничную фотографию, сделанную на террасе с красивым видом на город.

На ней артистка появилась в нежно-розовом костюме, который состоит из удлиненной блузки-кимоно и брюк клеш. Наряд прекрасно сидел на ее заметно похудевшей фигуре.

Мария Бурмака / Instagram Марии Бурмаки

Свой аутфит Бурмака дополнила бежевыми босоножками на платформе и каблуке, макияжем с акцентом на глазах и идеально ровной укладкой. В ушах у нее — элегантные черные серьги. В руках звезда держит букет цветов.

"С днем рождения меня. Вечером встретимся на концерте. Sold out! Лучший подарок для артиста!" — подписала снимок Мария.

Поздравляем артистку с днем рождения!

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