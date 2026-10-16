В светлом джемпере и с монограммной сумкой Louis Vuitton: Алисия Викандер сходила в ресторан

Алисия Викандер / © Getty Images

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Алисия Викандер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актрису сфотографировали, когда она выходила из одного из ресторанов.

Звезда была одета в светло-бежевый свитер свободного кроя с круглым вырезом. Рукава она закатала, а нижний край заправила в темно-синие широкие брюки со стрелками и высокой посадкой.

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Алисия Викандер / © Getty Images

Викандер дополнила наряд обувью, которая с одной стороны была бежевой и замшевой, а с другой — с змеиным принтом. Через плечо у нее висела коричневая сумка Louis Vuitton с узнаваемым монограммным узором, светлым ремешком и кожаными деталями в тон.

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Из украшений актриса выбрала золотую цепочку на шею, а на руки — золотые браслеты на обоих запястьях и кольца. Волосы она собрала в хвост, оставив у лица прядь. Лук она завершила естественным макияжем.

Напомним, Алисия Викандер очаровала нежным нарядом от Louis Vuitton на Венецианском кинофестивале.

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