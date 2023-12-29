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В светлом пальто и бриллиантах: Рианну заметили на отдыхе с семьей в горах

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
658
Время на прочтение
1 мин
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В светлом пальто и бриллиантах: Рианну заметили на отдыхе с семьей в горах

Рианна / Фото: Getty Images

Певица попала под прицел папарацци в штате Колорадо.

Певица Рианна, как и многие американские селебрити, решила провести зимние каникулы в горах. Певица и бизнесвумен отправилась со своим возлюбленным A$AP Rocky и двумя сыновьями на элитный горнолыжный курорт в Аспен.

Рианну заметили, когда она шла к автомобилю, где ее ждал A$AP Rocky с детьми. Певица была одета стильно, удобно и тепло, поскольку сочетала широкие светлые джинсы с серым худи и теплым пальто, которое напоминало по фасону пиджак.

Волосы Рианна заплела в длинные афрокосички, надела сапоги голубого цвета, а также накрасила ногти золотистым гель-лаком. Макияж у звезды был также ярким: сверкающие тени, блеск на губах и идеальные черные стрелки. Ни один ее лук не обходится без украшений, как видим, и в этот раз на ней были бриллианты: массивное колье и круглые серьги.

Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images

Также на этом курорте сейчас проводит время певица Мэрайя Кэри. Звезду неоднократно фотографировали в гламурных луках после шопинга в элитных брендовых магазинах.

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images
Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
658
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