В светлом пальто и бриллиантах: Рианну заметили на отдыхе с семьей в горах

Певица Рианна, как и многие американские селебрити, решила провести зимние каникулы в горах. Певица и бизнесвумен отправилась со своим возлюбленным A$AP Rocky и двумя сыновьями на элитный горнолыжный курорт в Аспен.

Рианну заметили, когда она шла к автомобилю, где ее ждал A$AP Rocky с детьми. Певица была одета стильно, удобно и тепло, поскольку сочетала широкие светлые джинсы с серым худи и теплым пальто, которое напоминало по фасону пиджак.

Волосы Рианна заплела в длинные афрокосички, надела сапоги голубого цвета, а также накрасила ногти золотистым гель-лаком. Макияж у звезды был также ярким: сверкающие тени, блеск на губах и идеальные черные стрелки. Ни один ее лук не обходится без украшений, как видим, и в этот раз на ней были бриллианты: массивное колье и круглые серьги.

Рианна / Фото: Getty Images

Также на этом курорте сейчас проводит время певица Мэрайя Кэри. Звезду неоднократно фотографировали в гламурных луках после шопинга в элитных брендовых магазинах.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы Рианны на светских мероприятиях и в обычной жизни (29 фото)