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В свитере и юбке с разрезом: ведущая Аманда Холден продемонстрировала осенний наряд в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
124
Время на прочтение
1 мин
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В свитере и юбке с разрезом: ведущая Аманда Холден продемонстрировала осенний наряд в Лондоне

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Фотографируют ее практически ежедневно после утренних єфиров, когда она віходит из студии и идет к своему автомобилю.

Британская звезда - теле- и радиоведущая Аманда Холден - в очередной раз стала мишенью для папарацци. Звезду сфотографировали, когда она шла с работы - записи утреннего радиошоу Breakfast show на Heart FM - в стильном весеннем образе.

Аманда сочетала белый свитер крупной вязки и с объемными рукавами от Lipsy London со стильной обтягивающей кожаной юбкой у которой также был высокий разрез.

Образ Аманда дополнила черной сумкой с короткой ручкой и туфлями на каблуках с двумя ремешками. Также она сделала любимую укладку, легкий дневной макияж и надела солнцезащитные очки.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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