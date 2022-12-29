В свитере оверсайз и комнатных тапочках: Надя Дорофеева показала домашние селфи

Надя Дорофеева поделилась с фолловерами новыми селфи, которые сделала дома. Похоже, артистка заболела, потому что подписала снимки так: "Не болейте, всем 36.6".

Надя Дорофеева

Певица позировала, сидя на полу на коврике перед зеркалом. Одета она была в трикотажный свитер оверсайз кремового оттенка и с высокой горловиной, теплые носки и черные комнатные тапочки с буквами LA.

Надя Дорофеева

Напомним, в прошлый раз Дорофеева показывала эффектный аутфит по съемок. На ней был красный кардиган, черный сарафан и белая майка.

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