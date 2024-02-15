В свитере оверсайз, штанах-карго и классической кепке: Анатолий Анатолич на премьере байопика о Бобе Марли

Ведущий в стильном луке пришел в контеатр.

Анатолий Анатолич посетил премьерный показ фильма "Боб Марли: One Love" от режиссера Рейнальдо Маркуса Грина. Это байопик о жизни короля регги Боба Марли.

На мероприятии ведущий появился в стильном образе. На нем был бежевый свитер оверсайз с изображением черного цветка, светло-серая футболка, брюки-карго цвета хаки и синие кроссовки.

Анатолий Анатолич

Главным акцентом в образе Анатолича была классическая кепка с принтом.

Анатолий Анатолич

О фильме:

Это яркая история, в которой прославляется жизнь и музыка короля регги из Ямайки Боба Марли, вдохновлявшего целые поколения своими посланиями любви и единства. Благодаря Марли о солнечной музыке с острова-страны узнал весь мир.

В украинских кинотеатрах музыкальная автобиографическая драма "Боб Марли: One Love" от 15 февраля.

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