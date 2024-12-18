В свитере, песочных штанах и на шпильках: стильная Ева Лонгория на мероприятии в Калифорнии

49-летняя актриса в монохромном луке пришла на ивент.

Ева Лонгория побывала на показе короткометражного фильма Fireline, который состоялся в Сенчуре-Сити, Калифорния.

Актриса появилась там в свитере цвета слоновой кости и широких штанах песочного оттенка. Наряд звезда скомбинировала с бежевыми босоножками от Hardot с золотой фурнитурой и на шпильках.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Лонгория предпочла прическу с локонами, макияж с черными стрелками и бежевую помаду, а также нежный маникюр.

Напомним, Ева Лонгория удивила внешним видом кинофестиваля.

Читайте также:

Ева Лонгория в красивых платьях (41 фото)