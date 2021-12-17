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В свитере с головой медведя: MONATIK презентовал новогодние видео и фотосессию

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В свитере с головой медведя: MONATIK презентовал новогодние видео и фотосессию

Новогодняя открытка команды MONATIK

Артист выпустил праздничную версию хита "Зажигать/JoMo", а также представил новогоднюю открытку своей команды.

В преддверии новогодних и рождественских праздников, уже по традиции, новатор современной поп-индустрии MONATIK выпустил праздничную версию своего суперхита. На этот раз артист презентовал новогоднюю версию трека "Зажигать/JoMO". И все это под девизом, который так близок нам всем на вечериночках: Живи, как танцуешь! 

"Традиционно, ежегодно возникает огромное желание радовать вас новогодними интерпретациями полюбившихся песен. Этот год прошел у нас под лозунгом JOMO, призывая "Зажигать, а не прожигать эту жизнь". Для новогоднего настроения и праздничного заряда обязательно посмотрите видео. Живи, как танцуешь в этот Новый год! Огромнейшее спасибо любимой команде, каждому причастному", - сказал MONATIK.

В видеоработе MONATIK предстал в красном свитере с головой медеведя, из-под которого выглядывала белая рубашка, черных брюках, красных носках и белых кроссовках.

Затем певец появляется в кадре еще и в красно-белой шапке и джинсовой куртке.

Кроме того, артист вместе со съемочной группой презентовал "фотокарточку" своей команды 2021, которую срежиссировали и проставили хореографически Денис Стульников и режиссер Артем Григорян.

Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK
Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK
Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK
Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK

В фотосете приняли участие все члены коллектива MONATIK: от музыкального инженера до хореографа, от директора по свету до режиссера, от звукорежиссера до смм-специалиста. У каждого из героев были детализированы образы до мелочей, а в интерьере обыграны пасхалки, которыми очень любит делиться артист.

Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK
Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK
Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK
Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK
Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK
Новогодняя открытка команды MONATIK / ©
Новогодняя открытка команды MONATIK

Напомним, в прошлом году поклонники MONATIK наслаждались специальной версией хита "РитмоLOVE".

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