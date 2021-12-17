В свитере с головой медведя: MONATIK презентовал новогодние видео и фотосессию

Артист выпустил праздничную версию хита "Зажигать/JoMo", а также представил новогоднюю открытку своей команды.

В преддверии новогодних и рождественских праздников, уже по традиции, новатор современной поп-индустрии MONATIK выпустил праздничную версию своего суперхита. На этот раз артист презентовал новогоднюю версию трека "Зажигать/JoMO". И все это под девизом, который так близок нам всем на вечериночках: Живи, как танцуешь!

"Традиционно, ежегодно возникает огромное желание радовать вас новогодними интерпретациями полюбившихся песен. Этот год прошел у нас под лозунгом JOMO, призывая "Зажигать, а не прожигать эту жизнь". Для новогоднего настроения и праздничного заряда обязательно посмотрите видео. Живи, как танцуешь в этот Новый год! Огромнейшее спасибо любимой команде, каждому причастному", - сказал MONATIK.

В видеоработе MONATIK предстал в красном свитере с головой медеведя, из-под которого выглядывала белая рубашка, черных брюках, красных носках и белых кроссовках.

Затем певец появляется в кадре еще и в красно-белой шапке и джинсовой куртке.

Кроме того, артист вместе со съемочной группой презентовал "фотокарточку" своей команды 2021, которую срежиссировали и проставили хореографически Денис Стульников и режиссер Артем Григорян.

Новогодняя открытка команды MONATIK

Новогодняя открытка команды MONATIK

Новогодняя открытка команды MONATIK

Новогодняя открытка команды MONATIK

В фотосете приняли участие все члены коллектива MONATIK: от музыкального инженера до хореографа, от директора по свету до режиссера, от звукорежиссера до смм-специалиста. У каждого из героев были детализированы образы до мелочей, а в интерьере обыграны пасхалки, которыми очень любит делиться артист.

Новогодняя открытка команды MONATIK

Новогодняя открытка команды MONATIK

Новогодняя открытка команды MONATIK

Новогодняя открытка команды MONATIK

Новогодняя открытка команды MONATIK

Новогодняя открытка команды MONATIK

Напомним, в прошлом году поклонники MONATIK наслаждались специальной версией хита "РитмоLOVE".

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