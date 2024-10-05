В свитере с рукавами-бахромой и красных туфлях: стильная Тильда Суинтон на улицах Нью-Йорка

63-летняя актриса свой образ total black разбавила красными акцентами.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала стильная Тильда Суинтон. Увидев фотографов, она остановилась и с радостью принялась им позировать.
Актриса выбрала для своего выхода в свет лаконичный черный наряд, состоявший из свитера с интересными рукавами из бахромы и широких брюк с небольшими разрезами по бокам внизу.
Свой лук Суинтон разбавила красными лакированными туфлями на шпильках и с ремешками.
У нее была стильная укладка, фирменный макияж с красной помадой и красный маникюр. Парные широкие браслеты цвета металлик завершили лук Тильды.
Напомним, Тильда Суинтон на премьеру фильма "Комната по соседству" (The Room Next Door), которая состоялась в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне, надела полупрозрачную блузку с рюшами и блестящими пайетками и пышную атласную юбку с разрезом спереди.
Читайте также:
- В голубом костюме и необычном галстуке: Тильда Суинтон на премьере фильма в Великобритании
- Скромно, но со вкусом: Тильда Суинтон в образе total black от Chanel появилась в Торонто
- В свитшоте и розовых брюках: Тильда Суинтон сходила с бойфрендом в ресторан