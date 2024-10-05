В свитере с рукавами-бахромой и красных туфлях: стильная Тильда Суинтон на улицах Нью-Йорка

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала стильная Тильда Суинтон. Увидев фотографов, она остановилась и с радостью принялась им позировать.

Актриса выбрала для своего выхода в свет лаконичный черный наряд, состоявший из свитера с интересными рукавами из бахромы и широких брюк с небольшими разрезами по бокам внизу.

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

Свой лук Суинтон разбавила красными лакированными туфлями на шпильках и с ремешками.

У нее была стильная укладка, фирменный макияж с красной помадой и красный маникюр. Парные широкие браслеты цвета металлик завершили лук Тильды.

Напомним, Тильда Суинтон на премьеру фильма "Комната по соседству" (The Room Next Door), которая состоялась в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне, надела полупрозрачную блузку с рюшами и блестящими пайетками и пышную атласную юбку с разрезом спереди.

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