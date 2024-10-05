Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В свитере с рукавами-бахромой и красных туфлях: стильная Тильда Суинтон на улицах Нью-Йорка

В свитере с рукавами-бахромой и красных туфлях: стильная Тильда Суинтон на улицах Нью-Йорка

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

63-летняя актриса свой образ total black разбавила красными акцентами.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала стильная Тильда Суинтон. Увидев фотографов, она остановилась и с радостью принялась им позировать.

Актриса выбрала для своего выхода в свет лаконичный черный наряд, состоявший из свитера с интересными рукавами из бахромы и широких брюк с небольшими разрезами по бокам внизу.

Тильда Суинтон / © Getty Images
Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

Свой лук Суинтон разбавила красными лакированными туфлями на шпильках и с ремешками.

У нее была стильная укладка, фирменный макияж с красной помадой и красный маникюр. Парные широкие браслеты цвета металлик завершили лук Тильды.

Напомним, Тильда Суинтон на премьеру фильма "Комната по соседству" (The Room Next Door), которая состоялась в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне, надела полупрозрачную блузку с рюшами и блестящими пайетками и пышную атласную юбку с разрезом спереди.

Читайте также:

Алена Шоптенко эксклюзивно о благотворительности, своей травме и 6-летнем сыне - ЖВЛ представляет

Алена Шоптенко эксклюзивно о благотворительности, своей травме и 6-летнем сыне - ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация