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В свитере тыквенного оттенка: яркая Аманда Холден попала под прицел папарацци

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В свитере тыквенного оттенка: яркая Аманда Холден попала под прицел папарацци

Аманда Холден / Getty Images

Образ звезды получился очень интересным и стильным, поэтому, если вы поклонник свитеров, берите на заметку.

Британская ведущая Аманда Холден опять очаровала своим рабочим аутфитом. Звезда вышла из офиса в Лондоне после утреннего эфира на Heart FM.

Аманда была одета в красивый свитер с рукавами клеш ярко-тыквенного цвета, поверх которого накинула на плечи длинное пальто. Образ Холден дополнили джинсы, бежевые туфли-лодочки и маленькая сумка, тоже оранжевого цвета.

Впервые также знаменитость сделала высокую прическу и собрала волосы в пучок. На глазах у нее были солнцезащитные очки с оранжевыми линзами, которые перекликались с ее нарядом. 

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Getty Images

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