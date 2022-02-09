В свитере тыквенного оттенка: яркая Аманда Холден попала под прицел папарацци

Образ звезды получился очень интересным и стильным, поэтому, если вы поклонник свитеров, берите на заметку.
Британская ведущая Аманда Холден опять очаровала своим рабочим аутфитом. Звезда вышла из офиса в Лондоне после утреннего эфира на Heart FM.
Аманда была одета в красивый свитер с рукавами клеш ярко-тыквенного цвета, поверх которого накинула на плечи длинное пальто. Образ Холден дополнили джинсы, бежевые туфли-лодочки и маленькая сумка, тоже оранжевого цвета.
Впервые также знаменитость сделала высокую прическу и собрала волосы в пучок. На глазах у нее были солнцезащитные очки с оранжевыми линзами, которые перекликались с ее нарядом.
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