В свитере в рубчик и со стеганой сумкой: Элизабет Дебики позировала на Неделе моды в Париже

Элизабет Дебики посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2025 года бренда Christian Dior, который состоялся в рамках Парижской Недели моды.

Позировала перед фотокамерами она в скромном образе total black от Dior. На ней был свитер в рубчик и классические штаны со стрелками. Обута она была в черные остроносые туфли на шпильках.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Аутфит Дебики дополнила стильной стеганой черной сумочкой с золотистым логотипом бренда.

Элизабет завершила лук прической с мягкими локонами и макияжем с нежно-розовым блеском на губах.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Напомним, Элизабет Дебики на премьерном показе триллер-хоррора "МаХХХин" в Лос-Анджелесе предстала в золотистом костюме, расшитом бисером, от бренда Ashi Studio.

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