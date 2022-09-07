Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В свитшоте и с красной помадой: Тина Кароль сделала селфи в автомобиле

Дата публикации
Просмотры
2674
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В свитшоте и с красной помадой: Тина Кароль сделала селфи в автомобиле

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Певица продемонстрировала новый повседневный аутфит.

На фан-странице Тины Кароль опубликовали ее селфи. Артистка сфотографировалась в автомобиле. Одета звезда была в черный свитшот и светлые штаны.

Тина распустила волосы и сделала макияж с акцентом на красной помаде. Певица загадочно смотрит в объектив камеры.

Тина Король / © Тина Кароль
Тина Король / Фото: Тина Кароль

В прошлый раз Кароль показала свой лифтолук. Она предстала в синем свитшоте с воротником и джинсовых мини-шортах, которые подчеркивали ее стройные ноги.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация