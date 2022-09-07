В свитшоте и с красной помадой: Тина Кароль сделала селфи в автомобиле

Певица продемонстрировала новый повседневный аутфит.
На фан-странице Тины Кароль опубликовали ее селфи. Артистка сфотографировалась в автомобиле. Одета звезда была в черный свитшот и светлые штаны.
Тина распустила волосы и сделала макияж с акцентом на красной помаде. Певица загадочно смотрит в объектив камеры.
В прошлый раз Кароль показала свой лифтолук. Она предстала в синем свитшоте с воротником и джинсовых мини-шортах, которые подчеркивали ее стройные ноги.
Читайте также:
- В костюме из денима и на шпильках: Тина Кароль в деловом образе прогулялась по центру Киева
- В платье с принтом и серьгах-петушках: романтический образ Тины Кароль
- Нежная Тина Кароль сверкнула пикантным декольте
- Невероятная: Тина Кароль в роскошном сине-желтом платье трогательно исполнила гимн Украины на матче