В свитшоте и удобных штанах: стильную Хейли Бибер сфотографировали с кофе в Лос-Анджелесе

25-летняя модель, супруга Джастина Бибера, а также от недаdнего времени еще и бизнесвумен, Хейли Бибер, попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда приехала в город по своим рабочим делам.

На знаменитости была темно-синий свитшот и широкие штаны от бренда Wardrobe.Nyc, с которым она сотрудничает. Этот простой и удобный лук девушка дополнила черными кроссовками и очками от Balenciaga.

В руке Бибера несла небольшую черную сумку от бренда The Row, основанного сестрами-близняшками Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 2006 году. А от на руке у девушки красовался браслет от Tiffany & Co.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Вероятно, Хейли ходила на съемку, ведь, когда она возвращалась к своему автомобилю, ее образ немного изменился - на лице у нее появился макияж, а вот уши она украсила массивными серьгами в олдскульном стиле. В руке она несла кофе.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Напомним, что модель основала косметическую компанию Rhode - это уходовая косметика для лица и тела. Однако не успел еще бренд появится на прилавках всех косметических сетей, как на Хейли уже подали в суд. Как оказалось, у магазина женской одежды, который был открыт еще в 2014 году Фиби Викерс и Пурной Хатау, точно такое же название. Основательницы бренда также утверждают, что и логотип косметити Хейли очень похож на ихний. Но вряд ли дочь миллионеров и гламурная красотка из Беверли-Хиллз собиралась красть название и малоизвестного бренада, ведь Роуд (Rhode) - это второе имя девушки.

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