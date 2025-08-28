В своем репертуаре: Карди Би надела твидовый наряд за почти 6 тысяч евро, чтобы дать показания в суде

Карди Би / © Getty Images

Реклама

Карди Би опять оказалась в суде, чтобы дать показания по гражданскому делу с участием ее бывшей охранницы, которую оскорбила.

Звезда оделась так, чтобы произвести впечатление — в дизайнерский твидовый комплект стоимостью почти 6 тысяч евро от известного бренда Giambattista Valli. В частности она носила жакет с бахромой и за 3250 евро и расклешенные от колен брюки за 2700 евро.

Карди Би / © Getty Images

Образ Карди Би также дополнила париком с длинными белыми волосами, которые были уложены в элегантную голливудскую волну, длинным нюдовым маникюром, макияжем без ярких акцентов, туфлями на каблуках и сумкой от Louis Vuitton с ярким принтом и заклепками.

Реклама

Несмотря на стоимость наряда, Карди Би явно не смогла превзойти Ким Кардашьян, которая в мае этого года пришла в суд Парижа увешанная бриллиантами от Samer Halimeh и Briony, а также в платье от John Galliano.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Карди Би оказалась в суже из-за того, что напала на свою охранницу Эмани Эллис, которая заявила, что рэперша плюнула в нее, оскорбила ее расистскими словами и порезала ей щеку ногтями в 2018 году.