В своем репертуаре: необычна Коко Роша устроила перформанс на красной дорожке

32-летняя знаменитость позировала фотографами перед показом фильма "Алин".

Супермодель Коко Роша очень любит экстравагантные вещи и красная дорожка Каннского кинофестиваля не стала исключением для этого. Звезда появилась в бордовом платье с интересной жатой фактурой и градиентом, которое сочетала с гольфом-сеткой. Наряд имел широкие бретельки, одну из которых Коко кокетливо и театрально носила спущенной.

Коко Роша / Associated Press

Несомненной изюминкой образа стала замысловатая прическа с косами и яркий макияж глаз выполнен в бордовых тонах, которые перекликались с оттенками платья модели. На шее у Коко было бриллиантовое колье, а на руке массивное кольцо.

Коко Роша / Associated Press

Позировала модель в своей привычной манере, демонстрирую свое мастерство.

Коко Роша / Associated Press

Прибыла Коко в Канны несколько дней тому назад и также была замечена фотографами возле отеля. Знаменитость позировала тогда в горчичном брючном костюме.

Коко Роша / Getty Images

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Напомним, что Коко в модельном бизнесе уже 15 лет и за это время сделала невероятную карьеру. У нее на счету десятки обложек для Vogue, Numéro, Dazed & Confused, i-D, Harper’s Bazaar и рекламных кампаний от Balenciaga до Lanvin. Также Роша была названная моделью года журналами Elle Magazine и Marie Claire, а французский Vogue назвал ее одной из 30 лучших моделей десятилетия.

Также коллеги прозвали Коко "Королевой позы", поскольку она известна как одна из самых технически опытных и универсальных моделей. В 2014 году она даже написала книгу о позировании под названием "Исследование позы", которая стала основным продуктом отрасли для начинающих и устоявшихся моделей.

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