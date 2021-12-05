В своем репертуаре: пышнотелая Lizzo посетила вечеринку Playboy в откровенном наряде

Традиционно образ артистка выбрала очень смелый.

Похоже, что реперша Lizzo совершенно не имеет комплексов, ведь смело носит и прозрачные наряды, и мини, которые демонстрируют ее пышные формы. Например, на вечеринку Playboy, которая проходила в Майями, Lizzo надела очень откровенный наряд.

Голубой топ на тонких бретельках был полностью прозрачным и с вырезами. На нем также был рисунок знаменитого логотипа журнала в виде зайчика.

Дополнила топ юбка с точно такими же разрезами по бокам. Похоже, что под свой наряд звезда белье не надела, но вот дополнила лук огромными серьгами-кольцами и длинным маникюром.

Lizzo / Getty Images

Ранее реперша эпатировала полностью прозрачным фиолетовым платьем. В таком образе она посетила вечеринку в Лос-Анджелесе, организованную в честь дня рождения ее подруги - рэп-исполнительницы Cardi B.

Lizzo / Getty Images

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