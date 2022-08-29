В своем репертуаре: солист группы Måneskin вышел на сцену с обнаженными ягодицами, а басистка засветила грудь

На церемонии MTV Video Music Awards 2022, которая состоялась ночью в субботу, не обошлось без скандала. Трансляцию пришлось срочно прервать.

Эпатажные любимцы публики итальянская глэм-группа Måneskin была среди номинантов на MTV Video Music Awards. Они ушли домой со статуэткой в категории "Лучшая альтернатива".

Перед началом шоу артисты вышли на традиционную дорожку и позировали для прессы. Они были все в черном и очень эпатажными. Дамиано Давид появился в атласных штанах и накидке со стразами, которую надел на голое тело, гитарист Томас Раджи надел костюм, расшитый пайетками, барабанщик Итан Торкио - брюки, корсет и кожаные перчатки, а вот Виктория Де Анджелис надела шорты, черные колготки и сапоги, также на девушке была блуза на одно плечо, а ее сосок был заклеен серебристым сердцем.

Måneskin / Фото: Associated Press

Позже рокеры вышли на сцену и исполнили свой хит Supermodel, но во время шоу произошел небольшой конфуз с образом Виктории, из-за чего большая часть трансляции их выступления была перекрыта картинкой зала, снятой ранее. Дело в том, что басистка так активно играла, что в какой-то момент с ее плеча спала блуза и грудь, которая не была заклеена, обнажилась. В результате в эфир это не пустили.

Måneskin / Фото: Associated Press

При этом образ Дамиано с полностью обнаженными ягодицами никого не смущал. Артист без капли стеснения демонстрировал свою пятую точку.

Måneskin / Фото: Associated Press

Måneskin / Фото: Associated Press

После получения награды Måneskin опять вышли для фото, но переоделись. Дамиано даже надел майку.

Måneskin / Фото: Associated Press

Выступление группы:

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