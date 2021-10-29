В своем репертуаре: супермодель Коко Роша в экстравагантном платье на мероприятии

В Нью-Йорке состоялся благотворительный вечер.

Появления супермодели Коко Роши на красных дорожках никогда не бываю обычными, ведь звезда просто обожает экстравагантные наряды. Вчера на благотворительном гала-вечере она появилась как раз в одном из таких образов, ведь выбрала наряд от Christian Siriano.

Платье было черного цвета, имело приталенную юбку со шлейфом и прозрачные длинные рукава с фатином. Также фатином было украшено и декольте наряда. Волосы Коко собрала в высокий пучок, а на глазах у нее был насыщенный макияж. Завершили этот вечерний образ ювелирные изделии от Luminous Diamonds и черные сатиновые туфли.

Коко Роша / Associated Press

Мероприятие, которое посетила Роша, было организовано по случаю 30-летия DKMS — организации, которая борется с раком крови. Гостями гала-вечера также стали модель Кайя Гербер, ее отец и дизайнер Вера Вонг.

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Образы модели Коко Роши (11 фото)

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