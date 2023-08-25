В своей знаменитой футболке F*ck you Putin: как Алина Байкова отпраздновала День Независимости Украины

Модель присоединилась к сотням украинцев на Манхэттене в День независимости Украины.

Украинская модель Алина Байкова, как и многие украинцы во всем мире, праздновала вчера, 24 августа, День Независимости Украины. Звезда живет в Нью-Йорке, поэтому вместе с друзьями вышла на улицу в районе Гринвич-Виллидж приняла участие в праздновании.

Украинцы, живущие в Нью-Йорке, собрались вместе возле Вашингтонской арки в патриотичных образах, вышиванках и с флагами в руках, и прошлись все вместе по Бродвею к мэрии. В марше приняло участие более 500 украинцев.

Алина же появилась на публике опять в своей уже культовой футболке от украинского бренда Vip Luxury Edition. Это була удлиненная желтая футболка с надписью F*ck you Putin.

Алина Байкова / фото: Иван Михайленко

Образ модель дополнила флагом Украины в руке, кросовками, макияжем и солнцезащитными очками.

Алина Байкова

Алина Байкова

Напомним, что в этой же футболке Байкова появилась на красной дорожке в Каннах. Тогда демонстрации антипутинской надписи помешали охранники мероприятия, которые сразу же окружили Алину, начали прикрывать ее и попросили надеть и застегнуть тренч так, чтобы не было видно футболки.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Алина Байкова / Фото: Associated Press

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