В текстурированном корсете и черных штанах: София Вергара в роскошном наряде на красной дорожке

Актриса и телеведущая София Вергара вышла на красную дорожку в Калифорнии и привлекла внимание эффектным луком. Звезда уже много лет является судьей популярного развлекательного шоу America's Got Talent и вчера, 26 марта, стартовал 19 сезон этого проекта.

София Вергара / Фото: Associated Press

София вышла к фотографам в эффектном текстурированном корсете с бежевыми вставками, которые создавали эффект прозрачности. А вот дополнила она его стильными брюками-палаццо со складками в верхней части.

Также Вергара дополнила образ большими черными очками и массивными золотыми украшениями. Волосы звезда уложила в свои любимые объемные локоны.

София Вергара / Фото: Associated Press

Конечно же, это мероприятие посетила и ее коллега по программе Хайди Клум, но выбрала для красной дорожки обтягивающее платье со складками зеленого цвета.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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