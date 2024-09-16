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В текстурном серебристом платье: Джиллиан Андерсон блистала на красной дорожке церемонии

В текстурном серебристом платье: Джиллиан Андерсон блистала на красной дорожке церемонии

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

56-летняя актриса отдала предпочтение монохромному наряду.

Звезда сериалов "Секретные материалы" и "Половое воспитание" Джиллиан Андерсон посетила 76-ю церемония вручения премии Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press
Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

На этом мероприятии Андерсон возглавила список самых стильно одетых знаменитостей, поскольку появилась в текстурированном серебряном платье, которое для нее бренд Emília Wickstead создал эксклюзивно.

У платья было квадратное декольте, широкие бретельки и небольшой шлейф. Носила наряд Джиллиан в сочетании с клатчем от Métier и украшениями от Martin Katz.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press
Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

На церемонии актриса сидела рядом с коллегой Наоми Уоттс, которая была одета в платье изумрудного оттенка от бренда Balenciaga. Выполнено платье было из атласа и поэтому довольно сильно помялось, что немного портило общее впечатление от ее аутфита.

Джиллиан Андерсон и Наоми Уоттс / © Associated Press
Джиллиан Андерсон и Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

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