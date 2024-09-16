В текстурном серебристом платье: Джиллиан Андерсон блистала на красной дорожке церемонии

56-летняя актриса отдала предпочтение монохромному наряду.
Звезда сериалов "Секретные материалы" и "Половое воспитание" Джиллиан Андерсон посетила 76-ю церемония вручения премии Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе.
На этом мероприятии Андерсон возглавила список самых стильно одетых знаменитостей, поскольку появилась в текстурированном серебряном платье, которое для нее бренд Emília Wickstead создал эксклюзивно.
У платья было квадратное декольте, широкие бретельки и небольшой шлейф. Носила наряд Джиллиан в сочетании с клатчем от Métier и украшениями от Martin Katz.
На церемонии актриса сидела рядом с коллегой Наоми Уоттс, которая была одета в платье изумрудного оттенка от бренда Balenciaga. Выполнено платье было из атласа и поэтому довольно сильно помялось, что немного портило общее впечатление от ее аутфита.
Читайте также:
- Как Джиллиан Андерсон позволила всем говорить о своих стрингах: вспоминаем самый провокационный наряд актрисы
- В шерстяном платье-бюстье: Джиллиан Андерсон на премьере фильма о королевском секс-скандале
- С вышитыми вульвами на юбке: Джиллиан Андерсон надела очень женственное платье на "Золотой глобус"