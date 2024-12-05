В тематическом наряде: Блейк Лайвли сходила с мужем на показ фильма "Wicked: Чародейка"

Актриса посетила особенное мероприятие и оделась соответственно.
Несмотря на то, что премьера "Wicked: Чародейка" давно состоялась, в Нью-Йорке прошел еще один специальный показ этого мюзикла. Мероприятие посетила актриса Блейк Лайвли - звезда популярного в нулевых сериала "Сплетница".
Образ актрисы был гламурным, как она любит, а также тематическим, ведь поскольку "Wicked: Чародейка" является предысторией "Волшебника из страны Оз", Блейк надела красные туфли, как у Дороти в сказке.
Эти туфли являются частью коллекции бренда Marc Jacobs, посвященной сказке. Носила она их в сочетании с джинсами, белым кожаным жакетом и сумкой от Chanel с цветами. Также на актрисе была белая рубашка с цветочной вышивкой от магазина Bode и множеством довольно массивных украшений, особое внимание среди которых привлекали большие серьги в ушах.
Блейк пришла на мероприятие с мужем Райаном Рейнольдсом - известным голливудским актером, который отдал предпочтение вельветовому бежевому костюму, белой рубашке и ботинкам.
Сумки от Chanel - одни из любимых у актрисы и она насобирала уже целую коллекцию. Этот аксессуар она носит на светские мероприятия, а также в обычной жизни, ведь в ними ее не раз фотографировали папарацци.
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