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В тематическом платье: Зендея появилась на красной дорожке в наряде с маленькими вышитыми ракетками

В тематическом платье: Зендея появилась на красной дорожке в наряде с маленькими вышитыми ракетками

Зендея / Фото: Associated Press

Аутфит звезды опять был идеальным и полностью соответствовал теме мероприятия.

На протяжении нескольких недель Зендея активно рекламирует фильм "Соперники", в котором сыграла одну из главных ролей. Во время премьеры этого фильма в Лондоне она опять надела тематический наряд.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

На этот раз Лоу Роуч - персональный стилист девушки - подобрал для нее белое платье от бренда Thom Browne, которое она носила в сочетании с украшениями Bulgari.

Наряд Зендеи представлял из себя платье с халтером и пуговицами спереди. Оно также было расшито пайетками белого цвета. Юбка была расклешенной, имела прозрачные сетчатые вставки и разрез. На подоле у наряда было три полоски красного, белого и синего цветов - это фирменное отличие марки.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Спина у платья была полностью открытой. Также платье было полностью расшито маленькой аппликацией в виде теннисных ракеток - это тематическая деталь, которая соответствует истории, которая рассказывается в фильме.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Дополнила Зендея наряд бантом в волосах, белыми туфлями и макияжем с красной помадой на губах.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

А вот на презентацию фильма в Австралии Зендея пришла изумрудном платье от Loewe, на котором был изображен теннисист.

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