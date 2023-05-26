В темно-изумрудном платье и за руку с невестой: Ребел Уилсон на гала-вечере в Каннах

Актриса со своей девушкой выбрали элегантные наряды для светского мероприятия.

Ребел Уилсон посетила самое громкое событие, которое состоялось в рамках Каннского кинофестиваля, – благотворительный гала-вечер организации amfAR Cinema Against AIDS. Мероприятие традиционно прошло в отеле du Cap-Eden-Roc в Антибах.

На красной дорожке Ребел появилась вместе со своей невестой Рамоной Агрумой, с которой держалась за руку.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / Фото: Associated Press

Актриса была одета в темно-изумрудное платье макси без бретелек, которое дополнило роскошным колье с камнями, на пальце у нее было кольцо с массивным камнем из этого самого комплекта.

Ребел Уилсон / Фото: Associated Press

Ребел уложила волосы в красивые локоны и сделала макияж с зелеными тенями на веках.

Ребел Уилсон / Фото: Associated Press

Ее возлюбленная выбрала для своего выхода бледно-розовое платье с обнаженными плечами, сексуальным декольте и разрезом, которое дополнила серебряными босоножками. На шее у Рамоны было колье с камнями, а в ушах – элегантные серьги. Высокий хвост и нежный макияж завершили очаровательный аутфит Агрумы.

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