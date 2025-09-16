В темно-серебряном платье с декольте в форме сердца: Леони Ханне посетила вечеринку ювелирного бренда

Леони Ханна / © Getty Images

Реклама

Леони Ханне также была среди светских красавиц на вечеринке ювелирного бренда Chopard в Нью-Йорке, организованной по случаю запуска новой коллекции украшений Ice Cube.

Для своего появления модница выбрала эффектный образ. На ней было темно-серебряное корсетное платье макси с открытыми плечами и декольте в форме сердца. Наряд она дополнила босоножками на шпильках и черной стеганой сумочкой Lady Dior с золотой фурнитурой.

Леони Ханна / © Getty Images

Ханне собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж смоки айс и накрасила губы коричневой помадой. А еще у нее был молочный маникюр. Из украшений блогер выбрала бриллиантовые круглые серьги, бриллиантовое колье и коктейльное кольцо с крупным бриллиантом.

Реклама

Напомним, Леони Ханне посетила гала-вечер фонда amfAR в интересном белом платье от Georges Chakra. Оно имело много складок, длинный шлейф, американскую пройму и халтер.