В темно-синем платье с лентами: 62-летняя Деми Мур подчеркнула тонкую талию роскошным нарядом

В номинации "Лучшая актриса" победу одержала 62-летняя Деми Мур за свою роль в фильме "Субстанция".

Для нее подобная награда стала первой, несмотря на то, что в профессии Мур уже более 40 лет.

Деми Мур / Фото: Associated Press

На мероприятии актриса продемонстрировала сногсшибательный наряд темно-синего цвета - платье от французского Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2024.

Это платье-бюстье выполнено из атласа и имело подчеркнутую линией бедер. Оно состояло из нескольких слоев вырезанных вручную лент, обнажающих кожу актрисы.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Вырез на платье был вдохновленный винтажной обувью, украшен контрастной черной вышивкой стразами и пайетками.

Деми Мур / Фото: Associated Press

На спине у платья была корсетная шнуровка, которую Мур продемонстрировала фотографам.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Платье актриса носила в сочетании с атласными туфлями в тон, которые тоже были от Schiaparelli и декорированы стразами. Волосы она собрала в прическу-пучок, сделала нежный макияж и надела роскошные украшения с бриллиантами и сапфирами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Ранее 62-летняя Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус". Мур была номинирована в категории "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за свою работу в фильме "Субстанция". Получить статуэтку она не надеялась и была очень тронута. Отметим также, что в этом году актриса номинирована на "Оскар", который пройдет в Лос-Анджелесе 3 марта, поэтому с нетерпением ждем ее наряд для красной дорожки.

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