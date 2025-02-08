В темно-синем платье с лентами: 62-летняя Деми Мур подчеркнула тонкую талию роскошным нарядом

В Калифорнии состоялась 30-я церемония вручения премии Critics Choice Awards.
В номинации "Лучшая актриса" победу одержала 62-летняя Деми Мур за свою роль в фильме "Субстанция".
Для нее подобная награда стала первой, несмотря на то, что в профессии Мур уже более 40 лет.
На мероприятии актриса продемонстрировала сногсшибательный наряд темно-синего цвета - платье от французского Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2024.
Это платье-бюстье выполнено из атласа и имело подчеркнутую линией бедер. Оно состояло из нескольких слоев вырезанных вручную лент, обнажающих кожу актрисы.
Вырез на платье был вдохновленный винтажной обувью, украшен контрастной черной вышивкой стразами и пайетками.
На спине у платья была корсетная шнуровка, которую Мур продемонстрировала фотографам.
Платье актриса носила в сочетании с атласными туфлями в тон, которые тоже были от Schiaparelli и декорированы стразами. Волосы она собрала в прическу-пучок, сделала нежный макияж и надела роскошные украшения с бриллиантами и сапфирами.
Ранее 62-летняя Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус". Мур была номинирована в категории "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за свою работу в фильме "Субстанция". Получить статуэтку она не надеялась и была очень тронута. Отметим также, что в этом году актриса номинирована на "Оскар", который пройдет в Лос-Анджелесе 3 марта, поэтому с нетерпением ждем ее наряд для красной дорожки.
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