В темном пальто и с пучком на голове: Кэти Холмс на прогулке в Нью-Йорке

45-летняя звезда была в длинном черном пальто и серых брюках-клеш и обута в кожаные туфли без каблуков. Ее волосы были собраны в высокий пучок, а на лице были очки от солнца. Актриса шла по улице и не обращала внимание на то, что ее фотографируют папарацци.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Кэти любит носить длинные пальто, ранее на прогулке ее фотографировали в одном из любимых. Тогда наряд верблюжьего цвета звезда сочетала с джинсами и кроссовками, а также сумкой-шоппером и небрежным пучком на голове.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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