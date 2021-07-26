В тени 40 градусов: Бар Рафаэли в бикини показала, как спасается от жары

36-летняя израильская модель наслаждается каждым мгновением своего отдыха.
Бар Рафаэли поделилась с подписчиками новыми кадрами, на которых предстала в оранжевом бикини. Модель специально раздевалась перед камерой и выложила все кадры, чтобы с разных ракурсов показать свою роскошную фигуру.
"Моменты для жизни", - так подписала публикацию звезда. А также добавила в подписи, что в тени в этот день было 40 градусов".
В такую жаркую погоду каждый захочет оказаться у моря или какого-нибудь другого водоема. У Бар Рафаэли, как видите, такая возможность есть. Модель и мама троих детей показала, как отдыхает, задрав ноги к верху. Кадр был сделан на фоне синего моря.
Instagram блог модели пестрит фотографиями в купальниках. А вот снимки своих детей Бар никогда не публикует. Звезда с мужем Ади Эзра воспитывает двоих дочерей и сына.
Читайте также: В леопардовом бикини: Бар Рафаэли похвасталась безупречной фигурой