В тени 40 градусов: Бар Рафаэли в бикини показала, как спасается от жары

В тени 40 градусов: Бар Рафаэли в бикини показала, как спасается от жары

36-летняя израильская модель наслаждается каждым мгновением своего отдыха.

Бар Рафаэли поделилась с подписчиками новыми кадрами, на которых предстала в оранжевом бикини. Модель специально раздевалась перед камерой и выложила все кадры, чтобы с разных ракурсов показать свою роскошную фигуру.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

"Моменты для жизни", - так подписала публикацию звезда. А также добавила в подписи, что в тени в этот день было 40 градусов".

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

В такую жаркую погоду каждый захочет оказаться у моря или какого-нибудь другого водоема. У Бар Рафаэли, как видите, такая возможность есть. Модель и мама троих детей показала, как отдыхает, задрав ноги к верху. Кадр был сделан на фоне синего моря.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Instagram блог модели пестрит фотографиями в купальниках. А вот снимки своих детей Бар никогда не публикует. Звезда с мужем Ади Эзра воспитывает двоих дочерей и сына.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

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Бар Рафаэли в купальниках (31 фото)

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