В теплом наряде и за руку с сыном: Эмили Ратажковски на прогулке в Нью-Йорке

Модель и актриса Эмили Ратажковски утеплилась и вышла на прогулку с сыном.

Эмили и ее двухлетний сын Сильвестр прогуливались по улицам Нью-Йорка, когда их запечатлели фотографы.

Эмили была одета в черный джемпер, широкие брюки со стрелками, а сверху на ней был длинный кожаный плащ. Звезда обула серые кроссовки, повесила сумку через плечо, дополнила образ крупными золотыми серьгами и черными солнцезащитными очками. Волосы Эмили распустила и сделала легкий дневной макияж.

Ее сын был в теплой флисовой кофте и штанах с принтом слонов, обут в рыжие ботинки и был без шапки.

Эмили Ратажковски с сыном Сильвестром / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее модель сфотографировали в Нью-Йорке в сапогах и платье с бантом. Звезда попала под прицел папарацци, когда выходила со студии, где записывали ее очередной подкаст High/Low.

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