В теплом пальто и оригинальных джинсах: стильный осенний лук от Холли Берри

В теплом пальто и оригинальных джинсах: стильный осенний лук от Холли Берри

Голливудская звезда показала, как стильно сочетать джинсы с декором и теплое пальто.

55-летняя актриса Холли Берри продемонстрировала стильный образ на улицах Нью-Йорка, ведь появилась в коричневом фактурном пальто и широких оригинальных джинсах, которые были украшены различными нашитыми камнями.

Образ завершили золотые украшения, а также черные ботинки на шнурках. Волосы Холли уложила в объемные и немного небрежные локоны. На лице у нее была защитная маска, а в руке она несла телефон. Куда точно направлялась актриса в таком образе неизвестно, но фото папарацци сделали в районе Челси.

Холли Берри / Getty Images

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