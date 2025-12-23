В теплом пальто с мехом и на каблуках: Мэрайя Кэри сходила на шопинг в магазин Gucci

Мэрайя Кэри / © Getty Images

«Королева» Рождества Мэрайя Кэри завершила серию своих ежегодных праздничных концертов и отправилась в отпуск. Поп-звезду сфотографировали в Аспене — курортном городке в США, где любят отдыхать богачи и знаменитости в зимнее время. Вероятно, именно там певица проведет Рождество и встретит Новый год в кругу друзей и своих детей.

Мэрайя была как всегда гламурной и изысканной, а сфотографировали ее сначала у магазина Gucci во время шопинга. Певица надела теплое пальто кремового оттенка у которого был меховой воротник и широкий пояс. Лук Кэри дополнила теплыми перчатками, сапогами с монограммой бренда Gucci и очками. На шее у звезды сияло колье с бриллиантами, а волосы она уложила в объемные пышные локоны.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Затем она сходила в магазин одежды Kemo Sabe, который специализируется на вещах в ковбойской эстетике. Вероятно там Мэрайя приобрела бежевую ковбойскую шляпу, поскольку именно в ней вышла из магазина. Новый аксессуар звезды прекрасно сочетался по цвету с ее верхней одеждой.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Также в Аспене сейчас проводит время Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. Пару заметили 22 декабря, когда они выходили из ресторана в спортивных луках.