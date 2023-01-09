Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В теплом свитере и широких джинсах: Надя Дорофеева поделилась новым снимком

В теплом свитере и широких джинсах: Надя Дорофеева поделилась новым снимком

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
395
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В теплом свитере и широких джинсах: Надя Дорофеева поделилась новым снимком

Надя Дорофеева

Артистка продемонстрировала новый повседневный образ.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новое фото, на котором продемонстрировала свой повседневный лук.

Певица позировала, сидя на стуле, в теплом светлом свитере с высокой горловиной и широкими джинсами. Волосы Надя распустила и заплела спереди две тоненькие косички. На фоне стояло большое зеркало и кресло с одеждой.

Надя Дорофеева / ©
Надя Дорофеева

"Мои 8 "оказалось" 2022-го года.

  • 1)оказалось, что быть честным с собой – очень сложно
  • 2)оказалось, что я многое не поняла вовремя
  • 3)оказалось, что все плохое делает сильнее
  • 4)оказалось, то, что хрупкое — преломится
  • 5)оказалось, что близкие люди – самая мощная сила
  • 6)оказалось, что мне достаточно одной крошечной косметички (bb крем, карандаш для губ и бровей, гигиеническая помада)
  • 7) оказалось, что одна фраза может изменить жизнь
  • 8)оказалось, что сделать донат — как отличный сеанс психотерапии, дает надежду", — написала Дорофеева.

Напомним, ранее Надя показала другие интересные домашние селфи.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
395
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация