В теплом свитере и широких джинсах: Надя Дорофеева поделилась новым снимком

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новое фото, на котором продемонстрировала свой повседневный лук.

Певица позировала, сидя на стуле, в теплом светлом свитере с высокой горловиной и широкими джинсами. Волосы Надя распустила и заплела спереди две тоненькие косички. На фоне стояло большое зеркало и кресло с одеждой.

Надя Дорофеева

"Мои 8 "оказалось" 2022-го года.

1)оказалось, что быть честным с собой – очень сложно

2)оказалось, что я многое не поняла вовремя

3)оказалось, что все плохое делает сильнее

4)оказалось, то, что хрупкое — преломится

5)оказалось, что близкие люди – самая мощная сила

6)оказалось, что мне достаточно одной крошечной косметички (bb крем, карандаш для губ и бровей, гигиеническая помада)

7) оказалось, что одна фраза может изменить жизнь

8)оказалось, что сделать донат — как отличный сеанс психотерапии, дает надежду", — написала Дорофеева.

Напомним, ранее Надя показала другие интересные домашние селфи.

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