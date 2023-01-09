В теплом свитере и широких джинсах: Надя Дорофеева поделилась новым снимком

Артистка продемонстрировала новый повседневный образ.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новое фото, на котором продемонстрировала свой повседневный лук.
Певица позировала, сидя на стуле, в теплом светлом свитере с высокой горловиной и широкими джинсами. Волосы Надя распустила и заплела спереди две тоненькие косички. На фоне стояло большое зеркало и кресло с одеждой.
"Мои 8 "оказалось" 2022-го года.
- 1)оказалось, что быть честным с собой – очень сложно
- 2)оказалось, что я многое не поняла вовремя
- 3)оказалось, что все плохое делает сильнее
- 4)оказалось, то, что хрупкое — преломится
- 5)оказалось, что близкие люди – самая мощная сила
- 6)оказалось, что мне достаточно одной крошечной косметички (bb крем, карандаш для губ и бровей, гигиеническая помада)
- 7) оказалось, что одна фраза может изменить жизнь
- 8)оказалось, что сделать донат — как отличный сеанс психотерапии, дает надежду", — написала Дорофеева.
Напомним, ранее Надя показала другие интересные домашние селфи.
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