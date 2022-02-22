В теплой дубленке и панаме: Эмили Ратажковски на прогулке с сыном

Эмили Ратажковски была запечатлена папарацци во время прогулки в Нью-Йорке.
30-летняя модель вышла на прогулку со своим сыном Сильвестром и собакой по кличке Коломбо и попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.
В городе все еще прохладно, поэтому Эмили была достаточно тепло одета в рыжую дубленку с меховым воротником и широкими манжетами, синюю теплую панаму и черный свитер с высокой горловиной. Ребенка в коляске Эмили укрыла теплым пледом.
А недавно Ратажковски участвовала в показе бренда Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке. На модное шоу звезда приехала в ярком пальто желтого цвета в принт зебры от бренда Proenza Schouler, а также в белой футболке, джинсах и кедах.
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