В теплой дубленке и панаме: Эмили Ратажковски на прогулке с сыном

В теплой дубленке и панаме: Эмили Ратажковски на прогулке с сыном

Эмили Ратажковски была запечатлена папарацци во время прогулки в Нью-Йорке.

30-летняя модель вышла на прогулку со своим сыном Сильвестром и собакой по кличке Коломбо и попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.

В городе все еще прохладно, поэтому Эмили была достаточно тепло одета в рыжую дубленку с меховым воротником и широкими манжетами, синюю теплую панаму и черный свитер с высокой горловиной. Ребенка в коляске Эмили укрыла теплым пледом.

Эмили Ратажковски / Getty Images

А недавно Ратажковски участвовала в показе бренда Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке. На модное шоу звезда приехала в ярком пальто желтого цвета в принт зебры от бренда Proenza Schouler, а также в белой футболке, джинсах и кедах.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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