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В теплой куртке и ботинках Prada: Ники Хилтон подловили на прогулке в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
335
Время на прочтение
1 мин
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В теплой куртке и ботинках Prada: Ники Хилтон подловили на прогулке в Нью-Йорке

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Иногда девушка выходит купить кофе в одной из городских кофеен или просто гуляет, болтая по телефону. В этот раз ее заметили с подругой.

39-летняя светская львица и младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - совсем недавно блистала в роскошном сиреневом платье с перьями и цветочным принтом на показе свадебной коллекции Bronx And Banco, который прошел в отеле Baccarat в Нью-Йорке. Однако в повседневной жизни она, конечно же, одевается значительно проще.

В воскресенье, 15 октября, знаменитость заметили на прогулке в Нью-Йорке в лаконичном и повседневном наряде, поскольку на миллионерше была теплая куртка оливкового оттенка, черная кофта, обтягивающие джинсы-скинни и черные ботинки от Prada.

Также Ники собрала волосы в высокий пучок, надела солнцезащитные очки и завершила образе сумкой-хобо.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
335
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