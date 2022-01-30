В розовой шляпе и с сыном на руках: Эмили Ратажковски показала фото из заснеженного Нью-Йорка

В розовой шляпе и с сыном на руках: Эмили Ратажковски показала фото из заснеженного Нью-Йорка

Знаменитость утеплилась и вышла с сыном на прогулку по зимнему городу.

Американская топ-модель и писательница Эмили Ратажковски поделилась с поклонниками новыми снимками своего сына Силвестера Аполло, которум всего через несколько месяцев исполнится один год. Эмили позировала с малышом на руках среди заснеженной улице в Нью-Йорке.

На 30-летней модели была теплая пушистая розовая шляпа, штаны с карманами в камуфляжный принт и короткая красная куртка. Сына Эмили одела в голубой комбинезон и красные ботинки с шапкой.

Напомним, что еще несколько дней тому назад девушка принимала участие в показе бренда Ami, основанного дизайнером Александром Матиусси. Модное шоу проходило в Париже в рамках Недели моды.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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