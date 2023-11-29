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В теплой шапке и с чемоданом в руке: Киану Ривза заметили по пути на интервью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
559
Время на прочтение
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В теплой шапке и с чемоданом в руке: Киану Ривза заметили по пути на интервью

Киану Ривз / Фото: Getty Images

Известный актер снова привлек внимание своим внешним видом.

Киану Ривз, звезда фильмов "Матрица" и "Джон Уик", попал в объективы фотографов, когда направлялся на шоу Jimmy Kimmel Live в Лос-Анджелесе. Вероятно, Ривз появится в новом выпуске программы.

Одет он был, как всегда, просто и непримечательно. На Ривзе были темные джинсы, его любимый вельветовый пиджак, футболка с V-образным вырезом, а также коричневые трекинговые ботинки.

Также актер утеплился, поскольку надел шапку и замотал шею шарфом. В руке он вез чемодан.

Киану Ривз / © Getty Images
Киану Ривз / Фото: Getty Images

Вообще пиджаки, ботинки и футболки - любимая одежда Ривза. Актер часто сочетает три эти вещи. Например, как-то его заметили папарацци в Аризоне, возле концертного зала Crescent Ballroom, где он выступал со своей группой Dogsta. Правда, тогда он вместо шапки надел кепку.

Киану Ривз / © Getty Images
Киану Ривз / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
559
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