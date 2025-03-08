В теплой водолазке и брюках: Виктория Бекхэм под прицелом папарацци в Париже

50-летняя Виктория Бекхэм прибыла в Париж, чтобы презентовать публике свою новую коллекцию прет-а-порте на сезон осень-зима 2025-2026. По пути на роскошное шоу, когда она выходила из отеля, модельера сфотографировали папарацци.

Виктория надела монохромный наряд, который включал теплую водолазку и свободные брюки с высокой посадкой. Образ она дополнила белыми туфлями на каблуках, солнцезащитным очками от своего бренда, а также бриллиантовым браслетом и часами на запястье.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Когда показ завершился, Бекхэм вышла к гостям, чтобы поблагодарить и поприветствовать.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Поддержать Викторию пришли два ее сына 20-летний Круз, 22-летний Ромео и 13-летняя дочь Харпер, которая по традиции шла с отцом семейства Дэвидом Бекхэмом.

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