- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 1 мин
В терракотовом бикини: пышнотелая модель из Панамы похвасталась огромными ягодицами
28-летняя модель plus-size Грейси Бон взбудоражила воображение подписчиков пикантным фото.
Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — порадовала фолловеров в Instagram новым пикантным снимком.
На фото красавица предстала в купальнике терракотового оттенка на завязках. Модель похвасталась пышной грудью и огромными ягодицами.
Свой пляжный лук Грейси дополнила золотыми украшениями, макияжем с накладными ресницами и коричневой помадой и длинным маникюром.
Напомним, Грейси Бон в леопардовом купальнике продемонстрировала соблазнительные формы.