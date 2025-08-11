ТСН в социальных сетях

В терракотовом бикини: пышнотелая модель из Панамы похвасталась огромными ягодицами

28-летняя модель plus-size Грейси Бон взбудоражила воображение подписчиков пикантным фото.

Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — порадовала фолловеров в Instagram новым пикантным снимком.

На фото красавица предстала в купальнике терракотового оттенка на завязках. Модель похвасталась пышной грудью и огромными ягодицами.

Грейси Бон

Грейси Бон

Свой пляжный лук Грейси дополнила золотыми украшениями, макияжем с накладными ресницами и коричневой помадой и длинным маникюром.

Напомним, Грейси Бон в леопардовом купальнике продемонстрировала соблазнительные формы.

