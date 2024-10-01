В терракотовом жакете и кожаных штанах-сапожках: модель Девон Виндзор в стильном аутфите позировала на показе

Экс-"ангел" Victoria's Secret приехала в Париж на Неделю моды.

Американская модель Девон Виндзор посетила показ бренда Stella McCartney, состоявшегося в рамках Парижской недели моды.

На ивенте она предстала в стильном двубортном жакете оверсайз терракотового оттенка с принтом, который сочетала с кожаными брюками-сапогами цвета бургунди. Лук Девон дополнила черной сумкой.

Девон Виндзор / Фото: Associated Press

Виндзор сделала волнистую укладку и макияж с помадой шоколадного оттенка. Уши она украсила золотыми серьгами.

Девон Виндзор / Фото: Associated Press

Напомним, на показе также побывала модель plus-size Эшли Грэм, которая выбрала для своего появления белый тренч длиной миди.

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