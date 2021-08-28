В тесном корсете и оверсайз штанах: Дуа Липа продемонстрировала новый лук

Певицу сфотографировали в Лондоне.

26-летняя британская звезда Дуа Липа вернулась на этой неделе в Лондон с отпуска, который провела с друзьями и своим бойфрендом Анваром Хадидом. В пятницу, 27 августа, девушка была замечена возле своего отеля, она шла к автомобилю, чтобы отправится на студию звукозаписи.

Дуа надела в тот день клетчатый корсет от Vivienne Westwood и сочетала его с мешковатыми джинсами и черными кроссовками. В руке девушка несла сумку-хобо. Но вот только корсет сидел на певице уж слишком тесно и практически передавил грудь.

Дуа Липа / Getty Images

Днем ранее певица тоже продемонстрировала свой причудливый эклектичный стиль, ведь надела широкие красные штаны с карманами, белую футболку с принтом и черную кожаную куртку Balenciaga. Образ девушки дополнили розовая панамка, очки и много украшений на шее. На плече у певицы тоже тогда была модная сумка-хобо.

Дуа Липа / Getty Images

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Образы Дуа Липы (15 фото)

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