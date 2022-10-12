В тесном корсете и юбке-карандаше: звезда "Короны" Ванесса Кирби на красной дорожке кинофестиваля

Образ звезды был очень элегантным и не перегружен аксессуарами.

Ванесса Кирби - довольно известная британская актриса, которая появлялась в десятках успешных фильмов, но, тем не менее, ее звезда зажглась после роли в сериале "Корона", где она сыграла принцессу Маргарет - младшую сестру покойной королевы Великобритании Елизаветы II.

Во время Лондонского кинофестиваля звезда появилась на красной дорожке, поскольку на мероприятии презентовали новый фильм с ее участием - драму "Сын".

На мероприятии Ванесса очаровала публику своим элегантным образом от французского Модного дома Schiaparelli. На актрисе был черный бархатный корсет с баской и юбка-карандаш.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Единственными яркими деталями образа стали золотая молния на корсете и заклепки на задней части юбки. Никаких украшений в этом луке Ванесса больше не использовала, кроме одного кольца на руке с бриллиантами. Волосы актрисы были собраны в высокую прическу, а на лице у нее был довольно лаконичный макияж с красной помадой, густо накрашенными ресницами и уложенными бровями.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Фильм "Сын", в котором появится Кирби, является заключительной частью трилогии о семейных отношениях. У актрисы в картине второстепенная роль, а главные достались Хью Джекману и Лоре Дерн. Два первых фильма назывались "Мать" и "Отец". Напомним, что часть "Отец" была оценена очень высоко и на 93-й церемонии вручения премии "Оскар" Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме, был удостоен награды за "Лучшую мужскую роль", а сценарий фильма выиграл в категории "Лучший адаптированный сценарий".

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