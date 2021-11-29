В тесном кроп-топе и мини-юбке: Эльза Хоск похвасталась ярким луком

Шведская манекенщица Эльза Хоск показала кадры на которых запечатлена в новом ярком луке.

Экс-"ангел" Victoria's Secret примерила розовый кроп-топ, который сильно прижимал ей грудь, мини-юбку и пальто из этого же комплекта и предстала в таком аутфите перед камерой.

Эльза отметила в подписи бренд @maisonvalentino и написала: "Одержима - это мягко сказано ", комментируя свой лук.

Знаменитость любит примерять разные образы и красоваться перед камерой. В этот раз она дополнила аутфит розовым маникюром, белым клатчем с золотой фурнитурой, золотой цепью и украшением с медальйоном на шее, а белые распущенным волосы заколола розовыми заколками. Образ получился стильный и очень яркий.

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