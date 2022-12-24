В тесном платье и на платформах: Донателла Версаче поздравила всех с праздниками и показала свою роскошную елку

Платье сидело на фигуре дизайнера очень хорошо, а ее праздничная елка была украшена стильно и со вкусом.

67-летняя Донателла Версаче поделилась с поклонниками в Instagram серией роскошных фотографий, на которых она позировала в обтягивающем фиолетовом платье от своего Модного дома.

У наряде не было рукавов, а его талию украшала имитация корсета. Также Донателла обула стильные сапоги в тон платья на высокой платформе и дополнила лук массивным кольцом на пальце, укладкой и макияжем.

Позировала дизайнер на фоне пышно украшенной голубыми, прозрачными и серебристыми шариками елки в своем доме.

Донателла Версаче / Фото: Инстаграм Донателла Версаче

Компанию модельеру составила на фото ее собака - джек-рассел-терьер по кличке Мисс Одри.

Донателла Версаче / Фото: Инстаграм Донателла Версаче

Мисс Одри / Фото: Инстаграм Донателла Версаче

Также в своем обращении к поклонникам Донателла поздравила всех с праздниками и сообщила, что делает пожертву в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

“В это время так важно думать о заботе о других. В этом году я делаю пожертвование в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом @ejaf и хотела бы, чтобы вы сделали то же самое, если можете, используя ссылку в моей биографии. Не менее важно и то, что в этот праздничный сезон, пожалуйста, помогите повысить осведомленность о ВИЧ, поговорив со своими друзьями и семьей, помогая разрушить стигматизацию. Вместе мы сможем покончить со СПИДом к 2030 году! Я посылаю вам всю свою любовь и желаю вам мира, здоровья и счастья в 2023 году”, - написала она.

Также важно и то, что на стене возле елки висел большой портрет покойного брата Донателлы - Джанни Версаче.

Донателла Версаче / Фото: Инстаграм Донателла Версаче

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