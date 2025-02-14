В тиаре и серьгах-люстрах: рассматриваем образ для Дня святого Валентина молодой Элизабет Тейлор

Через год после свадьбы ее с мужем пригласили на особое мероприятие во Франции.

В 24 года актриса Элизабет Тейлор вышла замуж в третий раз за американца Майкла Тодда. Они поженились 2 февраля 1957 года и спустя год - 14 февраля 1958-го - были приглашены на бал в честь Дня святого Валентина, который состоялся в Париже.

В тот день молодая актриса появилась на публике в очаровательном светлом платье украшенном цветочным принтом, которое носила в сочетании с гламурными туфлями на каблуках, норковой шубой и клатчем.

Элизабет Тейлор / Фото: Associated Press

Свой вечерний образ актриса тогда дополнила особыми украшениями, которые ей подарил муж. На Элизабет была тиара с бриллиантами, а также роскошные серьги-люстры, тоже с бриллиантами.

Элизабет Тейлор / Фото: Associated Press

В этом браке у пары родилась дочь Элизабет Френсис. Однако он не продлился долго - в 1958 году Тодд разбился насмерть на самолете.

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