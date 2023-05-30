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В тигровом бикини: экс-"ангел" Victoria's Secret Кэндис Свэйнпоул блеснула роскошной фигурой

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1605
Время на прочтение
1 мин
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В тигровом бикини: экс-"ангел" Victoria's Secret Кэндис Свэйнпоул блеснула роскошной фигурой

Кэндис Свэйнпоул / Фото: instagram.com/tropicofc

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул предстала в кадре, позируя в купальниках из своей коллекции бренда Tropic of C.

34-летняя модель предстала в кадре в бикини c тигровым принтом. Поверх бикини Кэндис Свэйнпоул набросила рубашку из денима и обула босоножки на каблуках тоже в оттенке денима на высоких каблуках и со шнуровкой.

На странице бренда Tropic of C было опубликовано несколько фотографий модели, на которых она запечатлена в разных позах. У Кэндис роскошная фигура, не правда ли?

Напомним, Свэйнпоул растит двоих сыновей от предыдущих отношений с манекенщиком Германом Николи.

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Дата публикации
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